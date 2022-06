Afghanistan : Les talibans négocient avec Washington le déblocage de fonds

Les talibans espèrent convaincre les États-Unis de débloquer des fonds saisis à l’été 2021, pour venir en aide aux Afghans un séisme meurtrier.

Crise économique

Or le pays, déjà touché par une crise économique sévère, a été frappé la semaine dernière par un séisme d’une magnitude de 5,9 dans l’est du pays, faisant plus de 1000 morts et des milliers de sans-abri. «Nous travaillons ardemment afin de résoudre des questions difficiles sur l’utilisation de ces fonds pour nous assurer qu’ils bénéficient au peuple afghan et non aux talibans», a déclaré la semaine dernière Karine Jean-Pierre, la porte-parole de la Maison-Blanche.