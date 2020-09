Des tampons pour «toutes les personnes qui ont leurs règles»

C’est écrit au dos de l’emballage: « Une personne ayant ses règles aura en moyenne plus de 400 fois ses règles et utilisera environ 11 000 produits périodiques dans une vie. » Une personne… Pas une femme. Superdrug, la chaîne britannique spécialisée dans les soins de santé et de beauté, commercialise depuis début septembre, Luna, une gamme de produits hygiéniques plus inclusive, destinée aux individus qui ont leurs menstruations.

Remplacer « femme » par « personne qui a ses règles » peut sembler être un changement mineur, mais les mots et le langage ont de l’importance. D’abord cette termin o logie non sexiste permet aux personnes trans et non binaires qui ont leurs règles de se sentir représentées.

Elle évite également l ’ hypothèse selon laquelle toute personne qui s ’ identifie comme une femme a ses règles, ce qui n ’ est tout simplement pas vrai. Ce n ’ est pas parce que vous n ’ avez pas de règles que votre identité de femme disparaît soudainement, et les nouveaux produits de Superdrug le rappellent avec force.