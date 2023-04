Des tonnes d’ordures romaines passent chaque semaine par le Gothard

Le transport des ordures s’effectue par le rail et passe par le Gothard. Or, comme le rappelle la «RTS», le fret reste largement financé par le contribuable – à hauteur de 70 millions de francs par année jusqu’en 2030. Une situation dont profitent indirectement les ordures ménagères romaines.

Autre problème: en augmentant les sillons réservés aux marchandises, on bloque le développement du rail pour le trafic passager. «La Suisse s’est dotée d’une infrastructure ferroviaire de pointe. Ce n’est pas pour autant que l’on doit laisser passer des marchandises à l’infini», déplore Bruno Storni, conseiller national tessinois. Ingénieur et spécialiste des transports, il a sorti un rapport sur les marchandises traversant les Alpes. Selon lui, les calculs de la Confédération quant au nombre de sillons réservés aux trains de marchandises dépassent largement les besoins actuels et ceux des prochaines années.