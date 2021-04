Valais : Des tatoueurs et professionnels du microblading sanctionnés

En 2020, 14 établissements ont fait l’objet d’une contestation. Le Service cantonal de la consommation et affaires vétérinaires a constaté des dépassements de la date limite d’utilisation des aiguilles ou l’absence de séparation entre les zones propres et sales.

Dans le domaine du tatouage, piercing et maquillage, des manquements ont été constatés dans 14 établissements.

Se faire tatouer n’est pas un acte anodin, il comporte des risques. Depuis le 1er mai 2018, une directive fédérale impose un contrôle systématique des studios de tatoueurs. L’an dernier, le Service de la consommation et affaires vétérinaires du canton du Valais, le SCAV, a ainsi visité 22 établissements dans le domaine du piercing, du tatouage ou du maquillage permanent. Selon un communiqué diffusé mardi, 14 établissements ont fait l’objet d’une contestation. Principaux griefs: étiquetage incorrect des couleurs, défaut de traçabilité des couleurs et des ustensiles stérilisés, dépassement de la date limite d’utilisation des aiguilles, manchons, couleurs ou encore absence de séparation entre les zones propres et sales.