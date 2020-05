Coronavirus en Espagne

Des taureaux de corrida sacrifiés faute d’argent

Spectacle aussi populaire que controversé, les corridas sont annulées pour lutter contre le nouveau coronavirus. Plusieurs éleveurs envoient leurs taureaux de combat à l’abattoir car ils n’ont plus les moyens de les entretenir.

Toreros, banderilleros et «rejoneadors» (cavaliers) se retrouvent ainsi sans travail tandis que les éleveurs et les organisateurs de spectacles jugent la situation catastrophique pour un secteur qui donne près de 20’000 représentations par an, entre les spectacles d'arène (quelque 1’500) et de rues.