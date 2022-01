Les deux partis centristes se sont chacun réunis ce samedi pour donner leurs mots d’ordre et ont en profité pour se profiler sur des thèmes de campagne.

Assemblées des Vert’libéraux et du Centre :

Assemblées des Vert’libéraux et du Centre : Des taxes en plus pour certains, des impôts en moins pour d’autres

Les deux partis ont donné des recommandations de vote presque totalement similaires samedi. 20min/Michael Scherrer

Un début d’année riche en votations puis une ligne droite vers les élections fédérales de 2023: les deux partis centristes, les Vert’libéraux et le Centre, réunissaient leurs délégués ce samedi. Le Centre a choisi de se focaliser sur la prochaine réforme de l’AVS, contestée par référendum. «Les délégués du Centre soutiennent largement la réforme de l'AVS et son financement par le relèvement de la TVA», dit le parti dans son communiqué. Le projet, qui fera passer l’âge de la retraite à 65 ans pour les femmes, est en effet accompagné d’une augmentation de 0,4% de la taxe sur la valeur ajoutée, qui devrait rapporter 1,4 milliard par an.

À l’inverse, le parti s’est prononcé, en vue des votations du 13 février, «largement» en faveur de la suppression du droit de timbre, l’impôt de 1% retenu à quelque 2000 entreprises par an lorsqu’elles augmentent leurs fonds propres, et qui rapporte en moyenne 250 millions de francs par an.

Le tabac divise

Les Vert’libéraux, eux aussi, soutiennent l’abandon de cet impôt. La suppression représente pour le parti «un rapport coût/bénéfices positif», dit-il à l’issue de sa réunion. Les écolo-centristes ont aussi décidé de rejeter l’interdiction de l’expérimentation sur les animaux et de soutenir le paquet d’aides aux médias. Sur ces trois points, Vert’libéraux et Centre sont sur la même longueur d’onde.

Les choses sont moins claires concernant l’iniative «enfants sans tabac». Les Vert’libéraux se sont massivement prononcés en sa faveur, tandis que le Centre est plus divisé. Plusieurs de ses sections cantonales (dont la genevoise et la vaudoise) la soutiennent, mais la Conférence des présidentes et présidents cantonaux l’avait refusée lors d’une prise de position en novembre.