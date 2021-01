Lundi, les chauffeurs de taxi ont mené une action de protestation silencieuse devant la gare Cornavin. A l’appel de L’Union des taxis genevois, qui regroupe 300 professionnels sur 1200, ils demandent de l’aide au Canton, sous la forme du financement d’une application. «Aujourd’hui, sans outils numériques, il n’est plus possible de travailler, constate Gabrielle Le Goff, présidente de l’Union. Or, s’affilier à la centrale Taxiphone, qui en propose une, coûte 700 fr. par mois et Uber prend des commissions à chaque course. C’est trop cher, compte tenu des difficultés liées à la situation sanitaire.»