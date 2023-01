Transports publics : Des taxis pour compenser les gares pas adaptées aux handicapés

Les gares, arrêts ferroviaires et trains devraient être adaptés aux personnes à mobilité réduite d’ici fin 2023. En retard, les CFF proposent un service de taxis.

Entrée en vigueur en 2004, la loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand) demandait notamment que les gares, arrêts ferroviaires et trains soient adaptés afin que les personnes à mobilité réduite puissent les utiliser «de manière autonome et spontanée». Un délai de 20 ans avait été accordé pour les installations et véhicules déjà en service. Cependant, à la fin 2023, 541 stations – dont 300 sont exploitées par les CFF ( voir encadré) – sur 1800 n’auront pas été aménagées, rapporte ce mercredi le «Tages-Anzeiger».