Microsoft : Des technologies d’OpenAI vont intégrer le moteur de recherche Bing

«La course commence aujourd’hui», a-t-il lancé en faisant référence à Google, qui domine largement ce marché et qui a dévoilé lundi un concurrent à ChatGPT, le logiciel star d’OpenAI capable de générer toutes sortes de textes en fonction des requêtes des utilisateurs.

Le web «est né sur les ordinateurs personnels», il a «évolué avec le mobile et le cloud», et maintenant l’IA va «complètement transformer le web», à commencer par la recherche en ligne, a assuré Satya Nadella lors d’une conférence de presse dont le thème avait été gardé secret jusqu’à la dernière minute.

1 milliard de dollars investi

Microsoft a investi 1 milliard de dollars dans OpenAI en 2019 et vient de passer un nouvel accord de plusieurs milliards avec la start-up californienne fondée en 2015. Cette entreprise n’était jusque-là connue que dans des milieux restreints, pour deux logiciels de création automatisée, DALL-E pour la génération d’images et GPT-3 pour la génération de textes. ChatGPT, qui repose sur GPT-3, se présente comme un chatbot et produit des textes bluffants sur simple requête (dissertations, slogans, poèmes, code informatique, etc).