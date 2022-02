Etats-Unis – Des témoins accablent les parents de l’auteur d’une fusillade

États-Unis : Des témoins accablent les parents de l’auteur d’une fusillade

Les parents d’un adolescent, auteur d’une fusillade meurtrière dans son lycée, ont négligé les signes de troubles psychiatriques et les appels à l’aide de leurs fils, selon des témoins entendus mardi dans un tribunal du nord des États-Unis.

Le 30 novembre, Ethan Crumbley, 15 ans, a fait quatre morts et six blessés dans son école d’Oxford, au nord de Detroit dans le Michigan, avec une arme que ses parents lui avaient achetée quelques jours plus tôt. Après avoir tenté de s’enfuir, James et Jennifer Crumbley, âgés respectivement de 45 et 43 ans, ont été inculpés d’«homicides involontaires», un chef très rarement retenu dans ce cadre.