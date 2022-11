Météo : Des températures printanières en montagne avant le retour de l’automne

Stratus et brouillard en plaine, soleil en montagne: ce temps typiquement de saison nous a accompagnés ces derniers jours, à la faveur d’un puissant anticyclone fermement installé sur le centre et l’est de l’Europe. Avec la présence d’une zone de basse pression sur l’océan Atlantique, une masse d’air particulièrement douce pour la saison est remontée dans un courant du sud sur une bonne partie du Vieux-Continent. Elle a permis au thermomètre de flirter avec les 15 degrés entre 1000 et 1500m d’altitude samedi, indique MeteoNews. Ces températures printanières dépassent la norme de plus de 10 degrés par endroits.