Tennis

Des tenniswomen taclent l’Adria Tour

Des joueuses professionnelles ont participé à un tournoi à Charleston le week-end passé. Elles n’ont pas manqué de chambrer la bande à Djokovic.

Elles ont visiblement été plus disciplinées que leurs collègues masculins en Croatie. Masques en dehors du court, respect si possible des distances et coups de raquette pour se féliciter d’un point en double.