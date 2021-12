mode pour animaux – Des tenue griffées pour chiens

Pour Barbour, le chien fait partie de la famille. Sa collection automne-hiver comprend des nœuds papillon en tartan, des pull-overs et des accessoires comme des laisses et des harnais.

Votre compagnon à quatre pattes a froid? Pas de panique, Malo a sorti des pulls en cachemire. « C’est une ligne élégante et précieuse, réalisée avec des fils et des matières de très haute qualité. Mais qui est également colorée et joyeuse. Parce que là où il y a un chien, il y a de l’amour » , i ndique le président de Malo Cashmere, Walter Maiocchi.

Cette tendance des vêtements pour animaux n’est pas nouvelle. Au début de l’année, Fendi lançait sa collection de sacs de transport, qui comportait également des manteaux. En 2020, Donatella Versace sortait une gamme de vêtements et d’accessoires aux motifs baroques. De leur côté, Ralph Lauren et Moncler déclinaient leurs basiques, soit des pulls et polos pour le premier et des doudounes pour le second.