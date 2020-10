Coronavirus : Des tests de dépistage donnent des résultats fiables en 15 minutes

Une étude menée par Unisanté à Lausanne indique que les tests rapides de dépistage du Covid-19 affichent une capacité de détection du virus proche des tests PCR standards et ne nécessitent que 15 minutes pour l’obtention du résultat.

Les tests rapides ont une très bonne sensibilité pour détecter les personnes positives au nouveau coronavirus, en particulier les plus contagieuses. C’est ce que révèlent les résultats préliminaires de l’étude RaDiCo menée par Unisanté à Lausanne, en partenariat avec l’Institut de microbiologie du CHUV et le groupe Vidy Med.

Le résultat du test, obtenu en quinze minutes, permet aux personnes négatives de poursuivre leurs activités et aux positives d’être immédiatement soutenues pour se mettre en isolement.

Menée depuis le 25 septembre par le Centre universitaire de médecine générale et de santé publique (Unisanté) auprès des personnes symptomatiques venant se faire tester dans les filières rapides, l’étude RaDiCo vise à déterminer la performance diagnostique des tests rapides antigéniques en conditions réelles.

À la différence des tests virologiques PCR, les tests antigéniques recherchent non pas le matériel génétique du virus, mais une protéine présente dans le virus. La technique d’analyse est plus rapide et ne nécessite en général pas d’équipement spécifique. Ces tests se font pour le moment sur prélèvement nasopharyngé, avec un rendu des résultats au bout de 15 minutes.