Genève : Des tests pour lutter contre les feux de forêt



Le but est de tester en conditions réelles les procédures visant à prévenir la survenance et la propagation de ce type de feu et ainsi «anticiper au mieux le contexte estival qui pourrait caractériser toujours plus notre région», souligne le Département du territoire. Cette action, envisagée depuis plusieurs années, n’a pu être mise en oeuvre qu’au terme de cet été particulièrement pauvre en pluie.