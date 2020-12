Canton de Vaud : Des tests rapides disponibles dans des pharmacies

A partir de ce mardi, il est possible de réaliser des tests rapides pour détecter le Covid-19 dans certaines pharmacies vaudoises.

«Les demandes de 24 pharmacies ont été validées et quelques autres sont en attente. Mais toutes ne sont pas encore opérationnelles»

«Les demandes de 24 pharmacies ont été validées et quelques autres sont en attente. Mais toutes ne sont pas encore opérationnelles car elles doivent suivre une formation pour effectuer les frottis nasopharyngés et mettre en place une structure adéquate. Le flux des personnes potentiellement infectées ne doit pas croiser le flux des patients qui viennent acheter une aspirine», a expliqué à l’agence de presse une porte-parole du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS).