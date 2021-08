Pandémie : Des tests salivaires à la maison pour le certificat Covid

Fribourg envisage la mise en place de prélèvements salivaires sous surveillance vidéo, valables pour le pass sanitaire. Berne doit créer une base légale pour autoriser la pratique.

Procédure encadrée

La procédure est relativement simple, comme le détaille le médecin cantonal: une seule personne à la fois peut se présenter devant la caméra, afin de permettre le contrôle de la pièce d’identité et du numéro d’identification du kit de prélèvement. Ce n’est qu’après cette phase que le kit de prélèvement, qui est scellé, peut être ouvert. La personne exécute l’autoprélèvement devant la caméra et referme le kit, avant de le placer dans une enveloppe, qui sera elle aussi scellée, puis envoyée par courrier. À noter que ces tests PCR salivaires par autoprélèvement permettent d’obtenir un certificat Covid uniquement si la procédure globale a été effectuée dans le cadre d’une vidéosurveillance sécurisée avec le laboratoire d’analyse et que les étapes suivantes ont aussi été contrôlées par du personnel qualifié.

Craintes de résistances

Toutefois, relève le quotidien alémanique, il est fort possible que ces tests donnant droit à un certificat Covid perdent de leur importance cet automne. En effet, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, les personnes non vaccinées pourraient se voir imposer des restrictions plus importantes qu’aujourd’hui, selon un document interne au Service sanitaire coordonné (SSC) de l’armée, que le journal s’est procuré. L’objectif visé? Eviter que de nouvelles mesures touchent également les personnes ayant reçu le vaccin. Les experts fédéraux craignent en effet de fortes résistances si cela devait être le cas et le retour d’éventuelles mesures généralisées «pourrait entraîner de nouvelles protestations parmi la population, y compris celle qui est vaccinée».