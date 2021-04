Coronavirus - Des tests sérologiques gratuits pour un retour à la normale plus rapide

Le retour progressif à une vie sociale normale passe par l’immunité de la population. 20min/Michael Scherrer

Environ 2,8 millions. C’est le nombre d’habitants de Suisse qui auraient déjà contracté le Covid-19, selon les récentes évaluations de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Les statistiques officielles, qui recensent uniquement les personnes qui ont été testées positives, font état de 650’000 personnes. Concrètement, cela signifie qu’un grand nombre de personnes ignorent qu’elles ont contracté le virus, rapportait dimanche la «NZZ am Sonntag».

Les tests sérologiques, qui détectent les anticorps dans le sang (lire encadré), permettent de savoir si notre corps a surmonté avec succès la maladie. Or, malgré tout, la Confédération se montre prudente. Elle estime que ces tests ne sont pas suffisamment sûrs: «Il est possible que ces tests confirment la présence d’anticorps alors qu’il y en a pas, ce qui peut provoquer un faux sentiment de sécurité.»

Développer un test efficace au plus vite

Didier Trono dirige le groupe d’experts Diagnostics and Testing de la task force Covid. Selon lui, il existe désormais la possibilité de mesurer de manière efficace la concentration d’anticorps. «Jusqu’à présent, le monde politique et les autorités n’ont pas prêté suffisamment d’attention à la thématique. Une offensive est nécessaire à ce niveau-là.» Didier Trono estime qu’il faudrait lancer une étude au niveau national afin de découvrir quels sont les marqueurs les plus efficaces pour une immunité protectrice. Cela permettrait ensuite de développer des tests qui «pourraient servir de base pour les certificats Covid».

Andreas Widmer, infectiologue et président du centre national de prévention des infections Swissnoso, est du même avis: «Il faut développer au plus vite un test sérologique efficace.» Selon lui, cela permettrait d’accélérer la campagne de vaccination et d’assurer un retour à la normale plus rapide. «A l’heure actuelle, nous pensons que les personnes guéries sont relativement bien protégées pendant 3 à 6 mois. Elles pourraient donc céder leur place à celles qui n’ont pas encore été infectées par le virus.» Et d’ajouter: «Il faut des études attestant l’efficacité des tests sérologiques.»

«En cours d’évaluation»

Le monde politique augmente lui aussi sa pression sur les autorités. «Le certificat Covid, qui est censé permettre dès cet été l’abolition de nombreuses mesures anti-coronavirus, repose sur trois piliers. L’un d’entre eux est le fait d’avoir surmonté une infection au coronavirus», affirme la conseillère nationale Ruth Humbel (Groupe du Centre/AG). «Les personnes testées, les personnes vaccinées et les personnes guéries doivent être traitées de la même manière. Mais pour que cela soit possible, les autorités doivent valider au plus vite un test permettant de déceler une infection surmontée.» L’Argovienne estime que ces tests devraient être gratuits. «Si la vaccination et les tests PCR sont gratuits, alors les tests sérologiques devraient l’être aussi.» Albert Rösti (UDC/BE) saluerait lui aussi l’existence d’un test sérologique efficace: «On a toujours dit qu’un certificat Covid était nécessaire pour un assouplissement rapide et un retour à la normale.»

L’OFSP affirme qu’il est théoriquement possible d’émettre un certificat Covid sur la base d’un test sérologique positif. «Ce point est actuellement en cours d’évaluation», a confirmé une porte-parole à la «NZZ am Sonntag».