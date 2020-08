il y a 51min

Santé Des tests sérologiques presque aussi rapides que les tests de grossesse

Une analyse de sang effectuée à domicile permet de savoir si l’on a déjà été infecté par le coronavirus. Et les résultats sont quasi immédiats. Mais sans un passage en laboratoire, les médecins et l’OFSP mettent en garde.

de Lauren von Beust

Comme la mesure de glycémie pour les diabétiques, on se pique avec une lancette stérile, et l’on extrait une goutte de son sang à laquelle on ajoute une solution livrée avec le kit de l’autotest sérologique. DR

Si les tests sérologiques se font normalement en milieu hospitalier, et que les prélèvements sont ensuite analysés en laboratoire, d’autres peuvent être achetés en ligne et effectués soi-même à la maison. C’est le cas de ceux que propose l’entreprise Qnius AG, basée à Herisau (AR), responsable de la distribution de produits du domaine de la santé et de l’hygiène. Comme avec la mesure de glycémie pour les diabétiques, on se pique avec une lancette stérile, et l’on extrait une goutte de son sang à laquelle on ajoute une solution livrée avec le kit de l’autotest. Représentés sous forme de barres, comme pour un test de grossesse, les résultats s’affichent au bout de vingt minutes.

Gilbert Greub, chef de service et directeur de l’Institut de microbiologie du CHUV, confirme la nécessité de «rester prudent face aux tests immuno-chromatographiques», comme on les appelle: «Ils sont généralement moins sensibles que ceux effectués par prise de sang classique et analysés en laboratoire.» De son côté, «l’OSFP ne recommande pas ces tests», déclare son porte-parole Yann Hulmann.

En complément du coton-tige dans le nez

Si ces examens sérologiques sont pratiques puisqu’ils n’exigent pas de déplacement à l’hôpital et délivrent un résultat quasi instantané, ils ne s’assimilent pas au test de dépistage nasopharyngé et ne le remplacent pas. «Les tests sanguins détectent les anticorps produits contre le virus. Ils ne permettent donc pas de détecter ce dernier en soi», explique Manuel Schibler, médecin et membre du laboratoire de virologie des HUG.

C’est pourquoi, selon Gilbert Greub, il faut avant tout déterminer ce que l’on cherche à savoir: le nouveau coronavirus est-il présent (test de dépistage)? Ou ai-je été infecté par le passé (sérologie)? Le médecin du CHUV développe: «Avec un test sérologique, on peut savoir si on a fait l’infection, mais on ne sait en revanche pas quand on l’a faite, ni si on est guéri ou encore contagieux.» La société Qnius AG prétend pourtant dans les instructions d’utilisation que l’on peut savoir si «l’infection touche à sa fin».

Mais Gilbert Greub met en doute cette affirmation: «La sérologie permet de plus ou moins estimer si l’on a une infection récente ou ancienne, mais cette estimation est très approximative, car certaines personnes ne développent des anticorps que plus de 30 jours après le début des symptômes. Ainsi, on doit être plus prudent et éviter de dire que «l’infection touche à sa fin» sur la base du résultat d’un test rapide immuno-chromatographique.» Si Qnius AG ne répond pas clairement à la question, l’entreprise indique que son test est «exact à 97%».

Quels sont les risques de cette méthode d’analyse? «D’une part, d’avoir un résultat faussement positif ou faussement négatif, et d’autre part, d’en tirer des conclusions trop hâtives. Car ce n’est pas parce qu’on a des anticorps qu’on est protégé contre le coronavirus. Ceux qui le reconnaissent ne sont pas tous capables de le neutraliser. Et de ce que l’on connaît du Covid-19, avoir des anticorps ne signifie pas non plus être guéri», prévient le directeur de l’Institut de microbiologie du CHUV.

Les deux médecins s’accordent à dire que la fiabilité de telles analyses n’est pas garantie à 100%. «Même les meilleurs tests sérologiques effectués en laboratoire ne le sont pas. Et à ma connaissance, il n’y a actuellement pas de système d’autotest fiable validé», déclare Manuel Schibler. Cela pourrait durer «des années avant d’avoir un test de qualité, comme cela a été le cas pour celui du VIH», complète Gilbert Greub.

La sérologie: pas pour tout le monde

Mais tout le monde ne peut pas prétendre à un examen sérologique, même en milieu hospitalier. «Il faut une prescription médicale», confirme le médecin du CHUV, qui a lui-même répertorié une liste d’indications. Le test est par exemple effectué dans le cas d’embolie pulmonaire ou de thrombose.

S’il semble «préférable de laisser faire un professionnel» en matière d’analyses sérologiques, comme les médecins le conseillent, le corps médical ne rejette pas complètement l’idée de se dépister soi-même, pour autant que la case laboratoire lui succède. Manuel Schibler rappelle que «des prélèvements respiratoires, tels que frottis nasopharyngé, frottis de gorge, échantillon de salive ou rinçage nasal permettant de détecter le virus peuvent aussi être faits à domicile.» Et les résultats nous sont retournés en quelques jours.