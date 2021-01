«Faut qu’on sorte de la hess et pour ça j’ai un plan: on va aller voir Netflix et leur proposer de faire un film sur nous!» Voilà ce que lance Hedi (Hedi Bouchenafa) à son compère Cokeman (Nassim Si Ahmed), au début de la bande-annonce de leur long métrage, qui sortira le 10 février 2021 sur Netflix.