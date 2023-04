société: Des théories sur la pédocriminalité pullulent dans les sphères complotistes

De Joe Biden à Céline Dion, célébrités et figures politiques sont les cibles récurrentes de théories complotistes qui voudraient que les «élites» entretiennent et protègent de vastes réseaux pédocriminels, une tendance qui alarme les associations de protection de l’enfance.

En Europe, les théories autour de vastes réseaux pédocriminels protégés par des élites politiques, culturelles ou médiatiques – thèses jusqu’à récemment cantonnées à des cercles complotistes confidentiels – se diffusent de plus en plus auprès du grand public.

Retour des théories sur l’adrénochrome

En France, mi-mars, l’intervention d’un ex-dealer dans l’émission TPMP sur la chaîne C8 a assuré une visibilité maximale à l’infox – aux relents antisémites – de l’adrénochrome, une pseudo-drogue censée provenir du sang d’enfants torturés et être prisée de célébrités comme Pierre Palmade ou Céline Dion. Le procédé est efficace : dénoncer la pédocriminalité ne peut que remporter l’adhésion et assurer une visibilité maximale en déclenchant à coup sûr l’indignation du public, notent les experts du complotisme, qui rappellent que taxer ses ennemis de dépravation est une technique de diabolisation qui remonte à loin.

Instrumentalisation politique

«Accuser des comploteurs présumés d’être immoraux et totalement corrompus» est l’un des thèmes centraux et récurrent du conspirationnisme depuis au moins le Moyen-âge, rappelle à l’AFP Julien Giry, chercheur en sciences politiques. «Dès le XIIe siècle, les Templiers étaient accusés d’avoir des comportements sexuels extrêmement déviants, graves et contraires à la morale» ayant pour but de «corrompre» la population, détaille-t-il. Rites «pédo-statanistes», trafic d’enfants... les rumeurs ont continué à se décliner en s’appuyant sur l’actualité pour y piocher des «éléments de légitimité», explique le chercheur.