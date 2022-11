Syrie : Des tirs de roquette ont visé une base américaine dans le Nord-Est

«Population mise en danger»

Centcom n’a pas précisé l’origine des tirs, qui ont eu lieu alors que des positions kurdes du nord de la Syrie ont été visées par une série de raids aériens de la Turquie depuis dimanche dernier. «Les attaques de cette sorte mettent en danger la population civile et les forces de la coalition et fragilisent la sécurité et la stabilité durement acquises de la Syrie et de la région», a estimé le porte-parole de Centcom, le colonel Joe Buccino.