États-Unis : Explosion d’un camping-car à Nashville: l’enquête se poursuit

Le gouverneur du Tennessee a demandé à Donald Trump de placer l’État en situation d’urgence en raison de l’ampleur des dégâts à Nashville, alors que l’enquête sur la déflagration a été confiée à la police fédérale.

Aucun décès n’a été confirmé mais des tissus ont été retrouvés sur le site de l’explosion et il pourrait s’agir de restes humains, selon le chef de la police de la ville, John Drake. «Ce matin, j’ai fait un tour de la zone de l’explosion, les dégâts sont choquants et c’est un miracle qu’aucun résident n’ait été tué», a écrit samedi sur les réseaux sociaux le gouverneur Bill Lee.

Il a demandé au président sortant Donald Trump de déclarer l’État du Tennessee en situation d’urgence, au vu des importants dégâts. Selon lui, au moins 41 commerces ont été endommagés. «Ces bâtiments dont beaucoup sont historiques, et d’autres, doivent être examinés par des ingénieurs pour (vérifier) leur intégrité structurelle et leur sûreté», a-t-il expliqué dans une lettre adressée à la Maison-Blanche.

Le camping-car était garé devant un bâtiment de la compagnie de téléphonie AT&T, ce qui a provoqué des dégâts sur les installations qui ont perturbé les télécommunications dans le Tennessee, ainsi que dans certaines régions de l’Alabama et du Kentucky. AT&T a indiqué samedi que deux antennes de téléphonie mobiles ont été installées dans le centre de Nashville et de nombreuses autres dans la région pour restaurer les communications.

Toutes les pistes étudiées

L’enquête a été confiée à la police fédérale et à l’Agence fédérale spécialisée dans les armes et les explosifs (ATF). «L’enquête se poursuit, nous ignorons le mobile à ce stade et nous suivons toutes les pistes disponibles» a indiqué vendredi soir John Drake.