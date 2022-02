Donda 2 de Kanye West a-t-il fuité sur le web?

Kanye West : Des titres de l’album «Donda 2» déjà sur le web?

Des morceaux présentés comme étant ceux du prochain disque du rappeur Kanye West ont envahi la Toile.

Kanye West, rebaptisé Ye , avait annoncé le jeudi 27 janvier 2022 que son album «Donda», publié fin août 2021, aurait une suite. Baptisée «Donda 2», elle est attendue pour le 22 février 2022. Enfin si tout se passe bien. On se souvient que l’imprévisible rappeur américain de 44 ans avait repoussé plusieurs fois la sortie de son dernier disque en date et que, finalement, c’est son label qui l’avait publié dans son dos. Cette fois-ci, le petit copain de l’actrice Julia Fox, qui a fait sensation à la Fashion Week de Paris, pourrait bien lâcher son disque plus tôt que prévu s’il est avéré qu’il a vraiment fuité.