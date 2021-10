Initiatives populaires - Des titres neutres pour éviter la tromperie: les élus ne sont pas chauds

Le Neuchâtelois Damien Cottier voudrait éviter que le titre des initiatives ne serve d’outil de propagande. 20min/Monika Flueckiger

Les gens qui ont voté contre l’initiative «En faveur du service public» sont-ils des anarchistes qui veulent détruire l’État? Ceux qui ont rejeté celle «Contre les rémunérations abusives» soutiennent-ils les abus des plus riches? Et ceux qui ne voulaient pas voter «Contre l’immigration de masse» sont-ils des apôtres du grand remplacement? Peut-être certains, mais la plupart, sans doute que non. Les titres des initiatives populaires soumises au vote font souvent débat par leur intitulé pour le moins orienté, si ce n’est parfois contre-factuel.

«Mariage pour tous» ou «Proposition 8»?

Le conseiller national Damien Cottier (PLR/NE) a déposé une initiative parlementaire qui proposait que la Chancellerie fédérale attribue un titre neutre aux textes soumis au vote «afin de garantir à la population une libre formation de son opinion aussi bien au moment de la récolte de signatures qu’au moment de la campagne de votation».

Un exemple est souvent cité: celui de la Californie. En Suisse, on vient de voter sur le référendum contre le «Mariage pour tous». Dans l’ensoleillé é tat américain, en 2008, la population a voté sur la «Proposition 8», qui visait, à l’inverse, à interdire le mariage homosexuel qui avait été autorisé par la Cour suprême.

Au café, c’est pareil

La Commission des institutions politiques du Conseil national s’est penchée sur l’objet en fin de semaine, et est restée majoritairement perplexe. «Il ne serait pas aisé pour la Chancellerie de trouver des titres objectifs», relève la commission dans son communiqué, craignant en plus des recours des comités d’initiative.

Le Conseil fédéral ne veut pas non plus réguler la chose. La commission ajoute que «ce sont de toute manière les titres populaires qui sont utilisés dans les débats publics». On aurait beau remplacer les titres par des numéros, les discussions au café du Commerce tourneraient sûrement autour du «mariage pour tous» plutôt que sur «le référendum numéro un», en d’autres termes.

Exiger de l’État ce qu’on ne demande pas aux initiants

L’auteur de la proposition, Damien Cottier, n’a pas manqué de réagir et de relever un aspect contradictoire dans les travaux de la commission des institutions qui s’est penchée au même moment, par le hasard du calendrier, sur les «titres de lois». «Il est important que, lorsqu’ils élaborent des projets de lois, les organes compétents – en particulier le Conseil fédéral et les commissions parlementaires – choisissent les titres avec le plus grand soin, afin d’éviter toute ambiguïté pour les citoyens en cas d’un éventuel référendum», dit la commission.