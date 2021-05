Vaud - Des toilettes non genrées dans les bars et restaurants

Mardi, une très large majorité du Grand Conseil a accepté la prise en considération d’un postulat militant pour les toilettes non genrées. Son auteur, Vassilis Venizelos (Les Verts), demande en particulier que soit supprimée l’obligation pour les établissements publics pouvant accueillir plus de 20 personnes, nouvellement construits ou transformés, d’être pourvus de deux sanitaires séparés, l'un pour les femmes et l'autre pour les hommes. «Lundi, à l’occasion de la Journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie, le Conseil d’État a affiché son engagement à lutter contre les discriminations et les violences dont font l’objet les personnes LGBTIQ+, et ce postulat contribue à lutter contre ce fléau», a indiqué l’élu.