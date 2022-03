Archéologie – Des tombes du début du Moyen Age découvertes dans le Petit-Bâle

Archéologie : Des tombes du début du Moyen Âge découvertes dans le Petit-Bâle

Les tombes découvertes, dont celle particulièrement bien conservée d’une fillette d’environ 12 ans, sont les premiers témoins d’une occupation du Petit-Bâle à cette période de l’Histoire.

1 / 3 La dentition d’Ida a été particulièrement bien conservée. Adrian Jost/Service archéologique du canton de Bâle-Ville Les travaux d’extension du réseau de chauffage à distance ont mis à jour des vestiges du passé. Philippe Saurbeck/Service archéologique du canton de Bâle-Ville Plus de 350 perles de verre et d’ambre ont été découvertes dans la tombe d’Ida. Philippe Saurbeck/Service archéologique du canton de Bâle-Ville

Depuis le début des travaux d’extension du réseau de chauffage à distance du Petit-Bâle en juin 2021, plusieurs tombes archéologiques ont été découvertes. Alors que la plupart d’entre elles avaient été détériorées par des interventions récentes, le service archéologique du canton de Bâle-Ville a annoncé jeudi avoir dégagé une tombe bien conservée.

La partie supérieure de la sépulture d’une fillette d’environ douze ans, appelée Ida, a pu être dégagée sous la forme d’un bloc entier. À la grande surprise de l’équipe de fouille, sa dentition est encore en grande partie intacte et de très nombreux objets funéraires ont été découverts.

«Le fait que les dents de la fillette paraissent si propres et saines s’explique par l’âge au moment du décès», affirme l’archéologue cantonal de Bâle-Ville, Guido Lassau. «Il est possible qu’une analyse ADN soit effectuée. Les dents pourraient alors donner des indications sur les maladies et la cause possible de la mort», poursuit-il.

Seuls témoins

Dans la tombe d’Ida, les archéologues ont aussi trouvé plus de 350 perles de verre et d’ambre. Ils estiment qu’elles faisaient autrefois partie d’un vêtement comme ornement d’un col en perles ou d’une pochette ou qu’elles composaient un collier. Une boucle de sac en fer ainsi que la fermeture d’une ceinture en fer avec incrustation en or ont également été mises au jour. Ces différents objets ont permis d’estimer que la tombe datait du VIe siècle.

Le service archéologique cantonal précise qu’il n’existe aucune source écrite pour la période du Haut Moyen Âge Ainsi, ces fouilles actuelles et leur documentation sont les seuls témoins de l’occupation du Petit-Bâle à cette époque. En plus des différentes tombes, d’autres découvertes ont déjà été mises au jour: des parties d’une ancienne fortification de la ville et un puits de soude. Les recherches se poursuivent jusqu’à l’automne 2022. Les archéologues n’excluent pas d’autres découvertes.