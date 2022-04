Tonalités orientales en altitude avec Glitter

C. Lessire

Depuis quelques années, Glitter est en pleine ascension. Vendredi 1er avril 2022, cette Marocaine installée à Paris prendra littéralement de la hauteur pour se produire au Leysarium à Leysin, dans le cadre du Shapes Festival qui se poursuit, en station et sur les pistes, jusqu’au dimanche 3 avril.

«J’aime beaucoup l’idée de jouer en montagne même si je n’aime pas du tout la neige», se marre Glitter, 27 ans, au bout du fil. Selon celle qu’on verra également au Paléo cet été, l’ambiance est bien plus festive en altitude. En outre, cette ex-étudiante au conservatoire de Rabat trouve au décor alpin un côté «apaisant»: «Et tu peux profiter des paysages avant et après ton set. J’ai vraiment hâte de découvrir les montagnes suisses que je ne connais pas du tout».

Musicalement parlant, Glitter donne dans de la musique électronique métissée de sonorités orientales. «Je ne dirai pas qu’il y a une signature maghrébine dans ce que je fais, même si nous, artistes qui venons de cette région, nous approprions davantage notre background musical, nos racines. C’est excitant de mélanger ces musiques traditionnelles avec des musiques électroniques modernes», estime la sympathique animatrice d’un podcast mensuel sur la radio Rinse France. Selon la productrice et DJ, qui bosse actuellement sur un EP, peu importe la musique qu’elle joue, traditionnelle ou contemporaine, son but est identique: «Faire la fête et se rassembler».