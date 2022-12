Lausanne: Des tonnes de nourriture gâchées à cause d’une double panne 

Équipes informées en temps réel

Pénurie d’électricité, délestage et black-out sont devenus des préoccupations dont on entend parler au quotidien. Faut-il craindre qu’un tel gâchis se reproduise? «Normalement, un système d’alarme informe les équipes en temps réel et permet d’éviter la détérioration de la marchandise. Ici, il s’agit d’un concours de circonstances exceptionnel. Nos équipes techniques tentent d’identifier la cause de la panne et des mesures seront prises pour qu’une telle situation ne se produise plus», commente Migros Vaud. Et un porte-parole de Migros Suisse d’ajouter: «Depuis le début de la crise actuelle, une cellule planche sur de nombreux scénarios et nous sommes en contact avec les autorités compétentes.»