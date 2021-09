Intempéries en Espagne : Des torrents de boue emportent voitures et arbres sur leur passage

Les pluies diluviennes qui ont frappé l’est de l’Espagne mercredi ont provoqué des inondations éclairs dans plusieurs localités.

De fortes pluies qui se sont abattues mercredi dans l’est de l’Espagne ont entraîné des inondations dans certaines villes prises de court par de puissants torrents emportant voitures et arbres sur leur passage.

Gigantesque flot boueux

Les autorités locales ont demandé aux riverains de ne pas sortir dans la rue et deux routes de la zone ont été coupées tout comme certaines lignes de train.

De plus en plus fréquents

La capitale, Madrid, le centre-nord et la côte méditerranéenne du pays sont en situation de «risque important» de pluies et d’orages, selon l’agence nationale de météorologie (AEMET), et la situation continuera à être instable jeudi.