A Verbier (VS), près de 400 touristes britanniques avaient été identifiés. Beaucoup ont préféré rentrer en douce. AFP

La décision du Conseil fédéral, le 21 décembre, de placer en quarantaine les touristes arrivés de Grande-Bretagne ou d’Afrique du Sud depuis le 14 décembre en raison de l’identification d’une nouvelle souche du coronavirus n’en finit pas de fâcher outre-Manche.

«Vous payez des prix nettement plus élevés juste à cause de Noël. Et puis soudain, on vous demande de vous mettre en quarantaine pendant dix jours et de reporter vos vols», tonne Marc Gilly dans The Telegraph. «Je comprends que la situation a changé, mais les autorités suisses devraient nous offrir une compensation».

Malgré un test négatif

Un autre dénonce le changement d’attitude à son égard du jour au lendemain. Il a d'abord été autorisé à utiliser touts les services de de son hôtel comme le sauna et le hammam, et même à emprunter les remontées mécaniques. Puis plus rien, malgré le fait qu'il soit porteur d’un test Covid négatif réalisé avant son départ. «Nous nous sommes sentis jugés par l'hôtel», raconte Geoff Heath-Taylor. «Nous avons quitté l’établissement le lendemain de Noël, le jour où notre quarantaine a pris fin. Et même ce jour-là, le personnel m'a crié dessus pour me dire de retourner dans ma chambre», regrette-t-il.

Un troisième touriste interrogé par le journal tient à rester anonyme. Il assure qu’il ne se rendra plus en Suisse pour l’instant. Il craint notamment de devoir payer une amende car il a écourté sa quarantaine sans autorisation pour rentrer chez lui avec ses enfants, le 24 décembre. Il se considère comme un citoyen respectueux des lois mais affirme qu'il lui était impossible et insupportable de passer tout son temps dans une chambre avec trois enfants.

Un député raconte sa fuite