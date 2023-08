Indonésie: Des touristes portés disparus en mer ont été secourus

Deux Indonésiens et quatre touristes Australiens , portés disparus dimanche au large de l’île indonésienne de Sumatra, ont été retrouvés vivants, a annoncé mardi un responsable, dans un communiqué. Ces personnes étaient à bord d’un bateau transportant sept personnes au total qui avait quitté l’île de Nias lorsque du mauvais temps s’est abattu sur la zone. Elles ne sont jamais parvenues à leur destination, l’île privée de Pinang et ont été portées disparues.

Un second bateau faisant le même trajet, avec huit Australiens et deux Indonésiens à son bord, avait pu s’abriter dans une île voisine, puis rejoindre Pinang dimanche soir. La septième personne, un Indonésien, n’a pu être localisée et les recherches se poursuivent près des îles de Tuangku et de Palawak, a indiqué Octavianto, chef de l’agence de secours locale.