Covid-19 dans les Balkans - Des touristes suisses gravement malades attendent d’être rapatriés

Deux conseillères nationales se positionnent sur la situation au Kosovo

«La Suisse doit s'efforcer, dans la mesure du possible, de rapatrier les personnes gravement malades du Kosovo. Si nécessaire, en coopération avec d'autres pays européens», a réagi Barbara Gysi, conseillère nationale (SP/SG). À l’heure actuelle, la santé de ces personnes est plus importante que l’attribution d’un blâme, poursuit-elle. Selon la parlementaire, la Suisse devrait également soutenir l’Etat kosovar en lui fournissant des doses de vaccin, en vue de combler les manques sur place.

La conseillère nationale Therese Schläpfer (UDC/ZU) a également réagi: «Si les unités de soins intensifs sont entièrement occupées, il ne reste plus que le triage.» Tant que les lits de soins intensifs seront réduits au lieu d'être améliorés, il sera de plus en plus difficile d'aider tous les patients, fait-elle remarquer. Il reste toutefois difficile pour l’élue de comprendre comment des situations d’urgence peuvent arriver à l’étranger: «C'est faire preuve d'insouciance et de manque de respect pour ses semblables et pour la maladie que de se rendre dans un pays à risque sans être vacciné.» En Suisse, tous les adultes ont eu la possibilité de se faire vacciner, fait-elle remarquer.