Bâle-campagne

Des traces de carburant détectées dans le Rhin

Une pollution a été repérée dans le fleuve à Birsfeld. Elle n'a pu être que partiellement maîtrisée. Son origine reste inconnue.

La quantité exacte, l'origine et le trajet de la substance dans le Rhin sont encore incertains et font l'objet d'une enquête, indique la police dans un communiqué. Les traînées ont été détectées vers 12h30 à Birsfeld, en direction de Bâle. Des équipes techniques et de secours ont été mobilisées.