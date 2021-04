Samedi, suite à un appel, la police cantonale bernoise s’est rendue peu après 13h25 à Malleray, dans la commune de Valbirse dans le Jura bernois au domicile d’un couple âgé. Sur place, les forces d’intervention n’ont pu que constater le décès du couple. Des traces de coups de feu ont été relevées sur les corps des deux personnes et une arme à feu a été retrouvée sur place.

Une intervention extérieure est à exclure, vu la situation sur place et les éléments actuels. Les personnes décédées sont un homme et son épouse, âgés de 89 et 87 ans. La police cantonale bernoise a immédiatement lancé des investigations sous la direction du Ministère public Jura bernois-Seeland, pour notamment déterminer le déroulement exact de l’évènement.