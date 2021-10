Concurrence : Des trains à grande vitesse espagnols entre Paris et Londres

La compagnie nationale espagnole de chemins de fer Renfe souhaite lancer une liaison ferroviaire qui empruntera le Tunnel sous la Manche.

La Renfe «a engagé les contacts préliminaires pour pouvoir concurrencer» entre Paris et Londres la compagnie transmanche «Eurostar», une filiale à 55% de la SNCF, a indiqué l’entreprise à l’AFP, confirmant une information du quotidien espagnol «El Pais». «Actuellement, il y a des créneaux disponibles et la capacité d’opérer» sur cette ligne à grande vitesse, a ajouté la Renfe, en précisant avoir effectué une étude de marché montrant qu’il serait «rentable» pour l’entreprise de faire circuler de tels trains.

Trafic touché par le Covid

La ligne à grande vitesse entre Paris et Londres, opérée par Eurostar, permet de relier les deux capitales en 2 heures 15 via le Tunnel sous la Manche, inauguré en 1994. Elle était utilisée avant la pandémie, chaque année, par neuf millions de voyageurs. Le trafic des trains Eurostar a fortement baissé depuis 2020 en raison de la crise sanitaire. Mais il «était en croissance jusqu’au Covid-19» et devrait «retrouver cette tendance l’année prochaine», souligne la Renfe.