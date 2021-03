Les entreprises Wielandbus SA et Taxis Fribourg proposent des courses soldées à tous leurs clients âgés qui souhaiteraient se faire vacciner au centre cantonal de Granges-Paccot (FR). D’après «La Liberté» , les octogénaires bénéficieront d’un rabais de 80%. Quant à l’action, elle est valable du lundi 8 mars au mercredi 30 juin.

Les deux sociétés de transports enregistrent actuellement une demande élevée de services de taxis à destination et en provenance de ce centre, note le quotidien. C’est la raison pour laquelle elles ont décidé de mettre cette réduction en place, et ce en fonction de l’âge de la personne et pour tous les trajets qui commencent ou se terminent au centre de vaccination cantonal de Granges-Paccot.