Des transports publics pas encore accessibles partout aux handicapés

Alors que la loi sur l’égalité pour les personnes handicapées (LHand) stipule que les transports publics doivent être accessibles au plus tard fin 2023, «et donc en principe être utilisables de manière autonome par les personnes handicapées», le Conseil fédéral a adopté ce mercredi un rapport faisant état de l’avancement du projet et montrant quand et comment les lacunes restantes seront comblées.