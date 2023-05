Des travaux perturbent la liaison estivale Lausanne-Marseille

Le mois dernier, les CFF et la SNCF ont annoncé la création d’une liaison quotidienne Lausanne-Marseille entre le 1er et le 23 juillet. De quoi permettre notamment aux Vaudois férus de théâtre de se rendre au Festival d’Avignon (F) sans changer de train. Mais alors que les vacances se profilent et que l’heure est à la planification, la SNCF indique, sur son site internet, qu’en raison de travaux, certains TGV Lyria entre la Suisse romande et le sud de la France seront proposés tardivement à la vente.