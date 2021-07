Genève - Des travaux pour réduire l’attente aux Urgences

Rénover et agrandir les Urgences, tout en maintenant un accueil des patients 24h/24, c’est le défi logistique auquel sont confrontés les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Entamés en février 2020, les travaux dureront jusqu’en 2023. Cet investissement de 44 millions de francs doit permettre d’améliorer la qualité et la rapidité d’accueil des patients, alors que le service des urgences fait face à une hausse constante du nombre d’entrées. A terme, la surélévation permettra de soigner 30’000 patients supplémentaires par an.