Genève : Des travaux pour sécuriser la piscine de Varembé

Six mois de travaux sont prévus à la piscine de Varembé. Pour rappel, celle-ci avait dû fermer en juillet dernier pour des questions de sécurité. Des problèmes d’oxydation sur des tiges de maintien des faux plafonds avaient été décelés lors d’une expertise, avec de potentiels risques d’effondrement. A la suite de cette fermeture soudaine, «des investigations plus poussées ont été menées sur l’ensemble de la structure du bâtiment, afin d’en évaluer l’état global et d’identifier les travaux à exécuter», précise la Ville de Genève.