Genève : Des travaux vont perturber la circulation des TPG

Entre le 31 juillet et le 21 août, veille de la rentrée scolaire, des travaux de maintenance sur les voies des lignes 14 et 18 entre Blandonnet et les terminus de Meyrin-Gravière et Cern seront menés. Afin d’en atténuer l’impact sur les usagers, ce tronçon sera assuré par des bus navettes. Le premier jour des travaux, les véhicules iront jusqu’à l’arrêt Avanchets.

Les lignes 2, 19 et 14 seront déviées les 31 juillet et 1er août en raison de la fermeture temporaire de la route de Chancy, entre le pont et la route de St-Georges. La ligne 2 en direction de Genève-Plage verra son parcours passer par Lancy-Pont-Rouge. La ligne 19 entre les arrêts Cirque et Onex-Cité sera assurée par des autobus. La ligne 14 sera desservie par des bus navettes entre les arrêts Bernex-Vailly et Cornavin. La ligne 18 sera détournée temporairement par le pont de la Coulouvrenière en direction des Palettes.