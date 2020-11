Coronavirus : Des trésors culturels, victimes collatérales de la pandémie

Alors que l’Unesco célèbre les 50 ans de la Convention visant à protéger le patrimoine, le trafic des biens culturel n’a jamais été autant actif que ces derniers mois. La faute au coronavirus.

En 2019, Athar Project (Antiquities Trafficking and Heritage Anthropology Research) recensait 90 groupes Facebook consacrés aux transactions de biens culturels, soit quelque 300’000 utilisateurs. «Aujourd’hui, ça doit être près de 130 groupes, beaucoup en arabe, rassemblant plus d’un demi-million de personnes», relève l’universitaire syrien Amr Al-Azm, co-directeur de l’ONG.

Moins de patrouilles

Musées désertés

Partout dans le monde, «les priorités sanitaires ont fait passer au second plan la protection du patrimoine», notait-il. Le confinement a laissé à travers la planète des musées et des sites archéologiques désertés, à peine gardés, livrant leurs trésors à la concupiscence des trafiquants – individus, réseaux, voire groupes terroristes.

Aux Pays-Bas, c’est un Van Gogh, «Le jardin du presbytère de Nuenen au printemps», qui fut dérobé fin mars dans un musée fermé au public deux semaines auparavant. «Le voleur est arrivé à moto, a forcé la porte et est reparti avec la toile! D’autant plus simple qu’il n’y avait pas de patrouille. Dans une ville, la nuit, normalement, il y a des passants, des conducteurs… Pour moi, c’est le meilleur exemple de crime contre les biens culturels durant le confinement», relève Corrado Catesi.

«Souvent ce sont des fragments d’objets qui sont prélevés. Donc, en plus, il y a destruction d’éléments fondamentaux», déplore M. Ottone. «La destruction catastrophique des vieux souks d’Alep en 2012 a fait la Une des télévisions mais, en fait, les plus grandes destructions viennent du pillage», renchérit Amr Al-Azm, enseignant à la Shawnee State University dans l’Ohio (États-Unis).

Facebook et Instagram

«Nous avons collecté des milliers et des milliers d’images, trouvé des groupes qui échangent sur la meilleure façon de creuser une tombe, des patrouilles circulant… Et ce n’est pas le darkweb; vous n’avez pas besoin d’être un hacker pour trouver tout ça!»

Sous leur pression et après trois ans de discussions avec l’Unesco et d’autres organisations internationales, Facebook et sa filiale Instagram ont modifié leurs normes en juin pour interdire le négoce d’artefacts historiques via leurs services.