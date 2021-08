Football - Des tribunes pour les «non-vaccinés» en Belgique

«Il ne s’agit pas des antivaccins»

Les quatre clubs ayant malgré tout décidé d’ouvrir les grilles de leur stade aux fans non vaccinés estiment qu’il serait injuste de priver leurs fidèles supporters des matches de leur équipe favorite. «Les supporters nous ont aussi soutenus durant les moments difficiles. Il ne serait pas juste de ne pas les autoriser à entrer dans le stade s'ils n'ont pas encore eu la chance de se faire pleinement vacciner. Et nous ne voulons pas non plus les pénaliser avec un test onéreux», ont avancé les clubs concernés.