Désinformation : Des «trolls» pro-russes pour reverdir l’image de Moscou

Une étude britannique révèle ce lundi une vaste tentative de désinformation menée par des «trolls» pro-russes. Ils auraient envahi les espaces commentaires de trente-deux médias occidentaux afin de fabriquer une image tronquée de Moscou.

16 pays touchés

Parmi les médias visés dans 16 pays par «ces infiltrations systématiques et étendues» figurent The Times au Royaume-Uni, Le Figaro en France, Der Spiegel et Die Welt en Allemagne, La Stampa en Italie, The Washington Post ou Fox News aux États-Unis.