Météo en Suisse – Des trombes d’eau, avant un Nouvel An «exceptionnellement doux»

À Nouvel An, il fera entre 12 et 15 degrés à 1500 m et la limite du 0 degré remontera à 4000 m. La région du Cervin ne sera pas épargnée.

Risques de glissements de terrain

En conséquence, la neige, même des hautes stations, va se gorger d’eau. Ainsi, des risques d’avalanches, de crues des cours d’eau et de glissements de terrains ne seront pas à exclure localement. Ce fort déluge sera de courte durée et le temps devrait graduellement s’améliorer jeudi, surtout dans les Alpes.

Et les journées du 31 décembre et du 1er janvier devraient être exceptionnellement douces, sauf dans les régions habituellement soumises à des brouillards , Yverdon- les-Bains, Neuchâtel et Payerne , notamment. Dans les lieux ensoleillés au-dessus de 600 m d’altitude et jusqu’à près de 1500m, il fera entre 12 et 15 degrés et la limite du 0 degré remontera à près de 4000m dans les Alpes.