Bulle (FR)

Des trottinettes électriques en libre-service à dispo dès vendredi

La ville va proposer une soixantaine d’engins pendant quelques mois sur le domaine public. Si elle poursuit l’aventure, elle sera la première en Suisse romande à le faire.

Sur la route, pas sur le trottoir

Car, faut-il le rappeler, la place des trottinettes électriques est bel et bien sur les routes, et non sur les trottoirs, du moins lorsqu’il s’agit de circuler avec. Celles qui seront mises à disposition à Bulle pourront rouler jusqu’à 20km/h. Les usagers devront télécharger l’app «Bird», déjà utilisée pour le même but dans plusieurs villes à travers le monde. Une dizaine de points de collecte seront pourvus de trottinettes. Mais ensuite, les usagers pourront les laisser où bon leur semble: c’est l’entreprise qui géolocalisera les machines, les récupérera, les rechargera et les rapatriera dans les stations.