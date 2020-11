Australie : Des troupes australiennes ont «tué illégalement» 39 Afghans

L’Australie a présenté ses «excuses pour tout acte répréhensible de la part de soldats australiens» en Afghanistan, entre 2007 et 2013.

Le plus haut responsable militaire de l’Australie a admis jeudi l’existence de preuves crédibles établissant que ses forces spéciales avaient «tué illégalement» au moins 39 civils afghans et non-combattants, après la publication d’une enquête menée pendant des années.

«Au peuple afghan, au nom de la force de défense australienne, je présente sincèrement et sans réserve mes excuses pour tout acte répréhensible de la part de soldats australiens», a déclaré le général Angus Campbell. «Certaines patrouilles ont fait fi de la loi, des règles ont été enfreintes, des histoires inventées, des mensonges racontés et des prisonniers tués», a ajouté le chef de l’armée australienne.

Il a par ailleurs demandé la révocation de certaines médailles décernées aux forces d’opérations spéciales qui ont servi en Afghanistan entre 2007 et 2013. Après les attaques terroristes du 11 septembre 2001, plus de 26’000 soldats australiens en uniforme ont été envoyés en Afghanistan pour combattre aux côtés des forces américaines et alliées contre les talibans, Al-Qaïda et d’autres groupes islamistes.