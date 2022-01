Défense : Des troupes russes au Belarus pour de la «préparation au combat»

Pour Alexandre Loukachenko, le président biélorusse, ces manœuvres sont justifiées par le renforcement du dispositif de l’OTAN en Pologne et dans les pays Baltes.

Le Belarus a annoncé mardi, l’arrivée d’un nombre indéterminé de troupes russes pour des exercices de «préparation au combat» en février, arguant des tensions croissantes avec les Occidentaux et l’Ukraine. «Les exercices à venir de préparation opérationnelle et de combat ont lieu du fait de l’aggravation de la situation politico-militaire dans le monde, l’augmentation continue des tensions en Europe, notamment aux frontières ouest et sud du Belarus», a indiqué le ministère biélorusse de la Défense, dans un communiqué,