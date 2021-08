Zurich : Des «trous» dans la collection d’art de Winterthour

Plus de 400 des quelque 3400 tableaux, peintures, photos, statues et autres objets exposés dans les locaux de l’administration ou stockés dans des dépôts ont disparu. Mais il n’y aurait que peu de vols.

L’administration de Winterthour comptabilisait près de 3400 oeuvres d’art, dont certaines ont disparu. DR

La collection d’art de la ville de Winterthour (ZH) comprend 3417 oeuvres de peinture, sculpture, gravure, dessin, photographie, vidéo ainsi qu’art et construction. Près de la moitié d'entre elles sont exposées dans des salles et des bâtiments de l’administration, dans des bâtiments scolaires, des centres pour personnes âgées ou à l’extérieur, dans des espaces publics. Environ 1900 oeuvres sont stockées de manière professionnelle dans deux dépôts, apprend-on dans le «Landbote». Enfin, elles devraient… Car l’analyse des inventaires réalisés en 2019 et 2020 a révélé qu’il manquait 432 pièces au total. En 2013, on ne recensait que 191 oeuvres d’art manquantes.

Pas perdus à jamais

Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ces disparitions: il se peut que, à la faveur de travaux de rénovation, ces objets d’art aient été déplacées et qu’ils ne sont aujourd’hui plus répertoriés convenablement. D’autres pourraient avoir été jetés ou emportés par des employés partant à la retraite, pensant qu’ils leur appartenaient. Les cas de vol délibéré seraient en revanche plutôt rares. Ces derniers mois, en raison de la pandémie, il n’a pas été possible d’entreprendre des recherches fouillées. Mais de futures découvertes sont possibles.

Franziska Gabriel, cheffe de projet pour la Culture à la ville de Winterthour peut détailler les pertes mais précise que le préjudice financier est difficile à estimer. Ainsi, 280 lithographies font partie des 432 objets disparus. Dans chaque cas, il s’agit de grands tirages dont la valeur originale se situait entre 30 et 600 francs. En outre, il y a quelques photographies et environ 150 originaux, dont des peintures, des dessins et des sculptures. Au total, la perte financière est modeste. On est loin du cas de la ville de Zurich où un tableau du Corbusier d’une valeur de 1,5 million de francs suisses avait disparu. A Lausanne, c’était un buste d’Alexandre Vinet qui avait fini à la déchetterie relatait en 2016 «24 heures.»

De 40’000 à 60’000 francs d’achat chaque année Au XIXe siècle, la ville de Winterthur achetait occasionnellement un tableau ou acceptait des dons. Les acquisitions systématiques d’oeuvres d’artistes ont commencé en 1922. Comme pour d’autres collections d’art publiques, l’objectif, surtout au début, était de soutenir les artistes en difficulté. La Commission des arts est responsable des acquisitions depuis 1945. Dans les années 1980, environ 40’000 francs étaient dévolus pour des achats. Ce montant est ensuite passé à 60’000 francs, pour retomber à 40’000 francs, restrictions budgétaires obligent. Au cours des cinq dernières années, les dépenses d’acquisition ont été comprises entre 36’000 et 70’000 francs. Ce montant comprend également les frais de restauration, d’encadrement, de transport et autres. Pour cette année 2021, 70’000 francs sont disponibles.